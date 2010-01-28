Разрешения "дальнобойщикам" будет выдавать Госдепартамент

Кабинет министров Украины поручил Министерству транспорта и связи создать Государственный департамент по выдаче разрешений на международные грузовые перевозки.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании правительства сообщила журналистам председатель Совета предпринимателей при Кабмине Оксана ПРОДАН.

Она отметила, что согласно поручению, департамент должен быть создан в течение двух недель.

Справка УНИАН. В настоящее время выдачей разрешений на международные грузовые перевозки занимается государственное предприятие «Служба международных автомобильных перевозок» (СМАП).

ГП "СМАП" создано по решению Министерства транспорта и связи Украины, в соответствии с приказом № 652 от 17 октября 2005 года с целью организации контроля за соблюдением украинскими и иностранными перевозчиками транспортного законодательства Украины и выполнением межправительственных соглашений по вопросам международных автомобильных перевозок в пунктах пропуска на государственной границе Украины, а также для предоставления всех видов услуг по оформлению разрешительных документов на международные автомобильные перевозки пассажиров и грузов.