Череп легендарного пирата похищен из музея

Череп пирата Клауса Штертебекера (Klaus Stoertebeker), наводившего в XIV веке ужас на торговые суда у берегов Северной Европы, похищен из Исторического музея Гамбурга, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс.

Как заявил во вторник представитель гамбургской полиции, идет расследование кражи музейного экспоната. Пока не ясно, когда именно и при каких обстоятельствах пропал ценный экспонат. Известно лишь, что сотрудники Исторического музея заявили о его исчезновении 9 января.

Череп, пронзенный большим ржавым гвоздем, был обнаружен в Гамбурге в 1878 году, во время строительства складских помещений в районе, где ранее казнили пиратов и выставляли на всеобщее обозрение их отрубленные головы.

Когда выяснилось, что найденный череп принадлежит человеку, погибшему примерно в 1400 году, было решено, что хозяином его мог быть не кто иной, как казненный в то время легендарный пират Клаус Штертебекер.

В 2004 году по заказу музея была проведена генетическая экспертиза с использованием ДНК предполагаемых потомков средневекового пирата. Впрочем, попытка оказалась неудачной.