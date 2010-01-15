Приготовьтесь к удару, или Украине нужен свой Салленберг

Это чудо произошло ровно год назад, и его подробности всемирно известны: 15 января 2009 года пилот рейса 1549 авиакомпании US Airways, едва вылетев из нью-йоркского аэропорта ЛаГвардия и даже не успев еще взять курс на Шарлот в Северной Каролине, был вынужден реагировать на беспрецедентную ситуацию – стая упитанных канадских гусей влетела в оба двигателя аэробуса А320. Хотя птицы нередко попадают в жерло авиационных турбин, беспрецедентность в том и заключалась, что гуси в один миг остановили оба двигателя.

Каждая секунда того короткого рейсу уже не раз воспроизведена: “My aircraft” («Мой самолет»), - сказал Салли Салленберг, который формально был на том рейсе вторым пилотом, и взял управление на себя. У него было значительно больший налет на аэробусах, чем у его партнера, основного пилота Скайлза, который специализировался на боингах и лишь недавно пересел за штурвал аэробуса. Убедившись, что лайнер не сможет ни вернуться в ЛаГвардию, ни дотянуть до другого ближайшего аэродрома, Салленберг принял единственно правильное, как оказалось, решение – сажать самолет со 150 пассажирами и 5 членами экипажа на реку Гудзон. “Brace for Impact” (приготовьтесь к удару) – лаконичное обращение Салленберга к пассажирам и команде стало уже хрестоматийным, и именно так будет называться голливудская лента о событиях 15.01.09.

Америка в те дни переживала эйфорию от победы Обамы, инаугурация которого должна была состояться через четыре дня. Подвиг Салленберга и его команды сделал его в тот же вечер национальным героем, добавив эндорфинов в общенациональный (разве за исключением республиканцев) коктейль счастья. Еще-президент Буш сразу позвонил Салленбергу, а уже-президент Обама пригласил его на свою инаугурацию и на ужин в Белый Дом в семейном кругу. С тех пор присутствие героя-пилота на любом мероприятии (например открытие суперфинала национального чемпионата по американскому футболу) является честью для его организаторов и привлекает всеамериканское внимание. Имя Салли Салленберга стало для американцев синонимом мужества, организованности, профессионализма и порядочности. Отношение это укрепилось еще больше, когда Салленберг - зарегистрированный республиканец - отклонил предложение этой партии баллотироваться на довыборах в Палату представителей Конгресса США.

Заходит Украина на посадку 17 января или, наоборот, взлетает, но украинцам нужно приготовиться к удару. Мы верим и молимся, чтобы в кабине нашего лайнера, на борту которого нас 46 миллионов и несколько десятков членов их кандидатских экипажей, оказался кто-то опытный, рассудительный, мудрый и порядочный. Пусть там окажется украинский Салленберг, который спасет Украину, крылом уже коснувшуюся своего широкого Гудзона.

Кризис, коррупция, ложь, пустые декларации, педофилия и прокуроры из Баден-баденов, имения с арендой или без, непрерывный деготь на воротах всех и вся искупали нас в дерьме и помоях. Однообразная предвыборная кампания, выстроенная на фундаменте демагогии, популизма и использовании остатков бюджетных средств, уже набила оскомину, как и трехчасовые эфиры на ТВ.

Курс на Межгорье себя не оправдал, как и истории с долларами в аэропортах и бартерами для российских вооруженных сил, а дальнейший поиск скелетов в семейных шкафах и судебных архивах вряд ли отразится на рейтингах. На почтах, где пенсионеры, которые по графику должны получить пенсию 15 января, встречаются с одногодками, которые не получили ее еще с 12-го, разгораются споры, в которых пеплом тает рейтинг одного кандидата. Манифестантам, пикетирующим управления Пенсионного фонда по всей стране от имени другого, платят будто бы по 60 гривен за стояние на морозе.

Медсестры и воспитатели детских садов ищут себя в списках тех, кому должна быть повышена зарплата, и не находят. Но и фантастический закон о социальных стандартах регионалы будут отменять первыми, если все-таки придут к власти.

Нафтогаз расплатился за декабрьский газ своими деньгами, утверждают чиновники. Дефицит бюджета в 2009 году составил до пяти процентов ВВП, а когда посчитаем лучше, то будет и три, заверяет премьер. Это при том, что до копейки Нафтогаз рассчитался за топливо, запустив руку в золотовалютные резервы, а дефицит бюджета, когда посчитают независимые эксперты, превысит 10 процентов ВВП.

Мы устали от притворства, фарисейства и грязи. Но,если украинского Салленберга не окажется в кабине после 7 февраля, то неужели его нет среди нас в салоне? Неужели мы доторговались собственной неполноценностью до того, что не осталось ни крошки светлого и доброго, что нас может объединить? Ведь не одной лишь памятью о Голодоморе объединяется нация...

Где тот начальник смены, который на свой страх и риск не пустит шахтеров в загазованную лаву и спасет от трагедии? Где тот хирург, который в духоте желто-голубого передвижного госпиталя спасет десятки гаитян? Где тот «Гетман Сагайдачний», который будет патрулировать сомалийское побережье и даст прикурить корсарам?

А, может, и не нужно такого героизма? Может быть, наши Салленберги – киевляне из Дарницы, которые поклялись сторожить вырубленный сквер на улице Малышко, чтобы не пустить туда застройщика, силами работников с привокзальной площади вырубившего деревья на сочельник?

Или украинский Салленберг – это тот мэр неизвестного городка, где убраны от снега тротуары и расчищены дороги, где не калечатся люди и не списываются тысячи на технику, которая так и не выходила на дорогу? А, возможно, это начальник управления земельных ресурсов, который выдает земельные акты без взятки? Или главный архитектор города, который даже под угрозой освобождения от должности не дает разрешения насиловать исторический центр города? Или врач, который не требует денег перед операцией, даже точно зная, что пациент – обречен?

Они где-то есть, эти украинские Салленберги – только неизвестно в какой партии и под каким номером в бюллетене.

В любом случае, Украино, brace for impact.

Станислав Голубенко