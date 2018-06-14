Обиженные санитарки, медсестры и воспитатели могут решить судьбу выборов?

Очередной случай саботажа должен быть немедленно рассмотрен и переигран в свою пользу... Созовет ли Тимошенко внеочередное заседание правительства, чтобы исправить и наказать?..

“Юлия Тимошенко считает единственно правильным...” Как бы строго прапорщики ни проверяли документы на входе в Кабмин, но саботаж туда все равно просачивается. Можно насчитать немало случаев, когда бестолковость и небрежность чиновников – намеренно или случайно – ставили под угрозу репутацию правительственной “команды профессионалов”.

Скажем, отважилась в свое время – с 1 апреля прошлого года – Национальная комиссия по вопросам регулирования электроэнергетики повысить тарифы на электроэнергию для тех потребителей, которые накручивают на счетчике свыше 400 киловатт на месяц. Казалось бы, председатель НКРЭ Кальченко и премьер-министр Тимошенко хорошо знают друг друга еще с кировоградских времен, когда Ю.В. впервые избиралась там по Бобринецкому району депутатом, а Валерий Михайлович занимал в те времена ответственные должности в тамошней обладминистрации. Однако не информировал он Юлию Владимировну о принятом решении, и премьер, случайно узнав о ценовых аппетитах регулятора, была вынуждена просить НКРЭ пересмотреть это решение. Что и было сделано – чуть ли не 2 апреля 2009 года.

Или вспомнить хотя бы расширение перечня платных услуг в вузах, введенное апрельским постановлением правительства. Студенты, которых заставили платить за пересдачу экзаменов и за повторные лабораторные работы, возмутились и достучались до Юлии Владимировны. Возмущению премьера не было предела, и 5.06.2009 - цитируем пресс-службу Кабмина – «по инициативе Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко на внеочередном заседании Правительства отменены все решения, которые касаются платных услуг для студентов высших учебных заведений. Премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что такими решениями поставлена точка во всех разговорах чиновников о целесообразности или нецелесообразности платных услуг для студентов. Решение об отмене «студенческих поборов» Юлия Тимошенко считает единственно правильным. «Никто не имеет морального права затягивать денежную петлю на шее украинских студентов, которые и так едва сводят концы с концами», – отметила премьер-министр».

Но все эти случаи – безделица по сравнению с теми провалами, которые допустили ответственные должностные лица в недавних постановлениях правительства, которые вводят надбавки для педагогов и медиков. Постановления способны посеять такие противоречия и раздор в профессиональных кругах, что дорого будут стоить премьеру, – в электоральном плане.

О чем говорят в детсадах Образовательное постановление издано квартал назад, чтобы успеть ко Дню учителя. Документ за №1130 от 5 октября 2009 года устанавливает надбавку с 1.01.10 в размере 20 процентов должностного оклада – и дальше внимательно вчитаемся кому:

«учителям, воспитателям общеобразовательных учебных заведений, преподавателям и мастерам производственного обучения профессионально-технических учебных заведений и высших учебных заведений I–II уровня аккредитации государственной и коммунальной формы собственности, руководителям и заместителям руководителей указанных заведений, должности которых отнесены к должностям педагогических работников».

Кого недостает и всех ли вспомнили?

Правильно – в перечне нет воспитателей детсадов, поскольку детсад в табели об образовательных рангах квалифицирован как «дошкольное учебное заведение», а не общеобразовательное. Пока постановление не работало, на него немногие обращали внимание. Но когда пришло время начислять зарплату по новым правилам, и финупаравленияя начали подтверждать, что персонала детсадов «здесь не было», в детсадах зашумели. Сегодня, за четыре дня до выборов, в «Колобках», «Дюймовочка», «Ромашках» и «Березках», в перерывах между сажанием на горшок и чтением сказок, другой темы для разговоров, чем то, как правительство «кинуло» воспитателей, нет. Правительственный кандидат в президенты может не досчитаться десятков тысяч голосов дошкольного педагогического персонала.

О чем разговаривают в больницах И это было бы еще полбеды, если бы не постановление №1418 от 29 декабря, которое тоже ввело надбавки – в этот раз для медицинского персонала. В зависимости от выслуги лет, медики могут рассчитывать на 10-, 20- или 30-процентную надбавку к базовому должностному окладу. И опять таки вчитаемся:

«Надбавка за выслугу лет выплачивается руководителям заведений здравоохранения и их заместителям из числа врачей, заместителям главного врача по медсестринству, руководителям структурных подразделений из числа врачей, врачам всех врачебных специальностей, профессионалам с высшим немедицинским образованием, которые допущены к медицинской деятельности в заведениях здравоохранения, главным медицинским сестрам, специалистам с базовым и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей».

Кого забыли?

Забыли скелет нашей травмированной системы здравоохранения – десятки тысяч медсестер и санитарок, которые не смогли получить хотя бы «неполное высшее медицинское образование», чтобы претендовать на благосклонность правительства.

Как и в «Березках», и «Чебурашках», теперь – когда постановление 1418 стало приобретать известность – в больницах и поликлиниках эта тема тоже становится доминантной. Конечно, врачебный персонал не виноват в том, что декабрьское решение правительства разделило медиков на «черных» и «белых», однако в медсестринских душах и сознании санитарок закипает обида: «Доктора без взятки шага не сделают и скальпеля в руку не возьмут. А им еще и зарплату повышают».

Такое решение, если не доведет до медсестринских забастовок, то электоральные позиции Тимошенко ослабит точно. Особенно, если о постановлениях – тактично, не обижая учителей и врачей – расскажут “регионалы”.

Правительству все равно кому не платить

Удивляет то, что на самом деле в голых городских бюджетах средств для выплаты этих надбавок нет, и вряд ли они будут в этом квартале – до принятия полноценного бюджета на 2010 год. Ведь имеем типичный пример непрофинансированных полномочий – продиктованное выборами решение принимает центральное правительство, а платить по счетам должны на 90 процентов местные бюджеты, которые о правительственной щедрости узнают разве что из прессы.

Это к тому, что на деле правительству все равно КОМУ НЕ ПЛАТИТЬ – врачам с медсестрами или без, учителям с воспитателями детсадов или без. Поэтому избирательная логика однозначно диктует необходимость ликвидации кастовой дискриминации в оплате труда.

Вывод – имеем очередной случай саботажа, который, похоже, может быть немедленно исправлен и, более того – переигран в свою пользу. Как и в случае с ликвидацией платных услуг в вузах, должно быть созвано внеочередное заседание правительства, на котором эти постановления будут изменены, а их авторы – громко наказаны.

И в последний предвыборный эфир в пятницу украинские санитарки, няни, медсестры и воспитатели должны узнать от премьера, что справедливость есть...

Станислав Голубенко