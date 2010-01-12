Ющенко принес с собой уголовные дела Тимошенко и Ляшко (фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции зачитал отрывки уголовных дел, возбужденных против премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и народного депутата фракции БЮТ Олега ЛЯШКО.

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства на пресс-конференции в который раз отметил, что депутат О.ЛЯШКО трижды судим. После этого он процитировал некоторые документы из его уголовного дела, а также документы, которые касаются его пребывания в местах лишения свободы.

После этого В.ЮЩЕНКО сказал, что «если бы речь шла об эпизоде, я бы этого не делал, я бы не унижал себя». Однако, по его словам, речь идет о системе, как криминализуется украинская власть, кто за этими людьми стоит, какая политическая сила.

В подтверждение этих своих слов В.ЮЩЕНКО также процитировал отрывки из уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО за дачу взяток в 1996 году должностным лицам Министерства обороны России.

«Мы говорим о коррупции, откуда она берется… Это я хочу сказать: какой поп, такой и приход», - прокомментировал В.ЮЩЕНКО приведенные данные.

Фото Николая Лазаренка / POOL / УНИАН