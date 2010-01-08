Что скрывают российские «Мульт личности»

Телевизионный проект «Мульт личности», который появился на одном из центральных российских телеканалов, вызывает достаточно противоположные ощущения, притягивая, с одной стороны, своей комичностью, яркостью образов, а с другой, пугая своей неоднозначностью. Как заявляют определенные российские специалисты, в обществе после значительной паузы, вызванной страхом, опять появляется возможность шутить. Путин и Медведев, по словам продюсеров телепроекта, станут постоянными его героями, и это невзирая на то, что карикатуры на Путина значительный период времени считались темой «табу». Но является ли это свидетельством либерализации режима Путина-Медведева, движением к свободе слова и плюрализму? Визуально, возможно, это действительно так. Лишь визуально.

Медиапространство наших соседей практически полностью находится под контролем власти, отображая выгодную ей позицию. Сатиричность «Мульт личностей» больше псевдо-, происходит определенная симуляция, мифологизация. Карикатуры на звезд российского шоу-бизнеса и определенных, оппозиционных к режиму политиков кажутся скорее ширмой, плацдармом для реализации основной цели – дискредитации «враждебной» режиму системы, которая ставит под угрозу дальнейшее его функционирование. Невзирая на уже довольно значительное количество выпусков зрители еще ни разу на увидели карикатур на первых лиц Российской Федерации – Д. Медведева и В. Путина.

Основной акцент делается на высмеивании ведущих деятелей других государств, в частности политических лидеров США, Грузии, Украины. Так, уже были показаны карикатуры на Б.Обаму, Х.Клинтон, В.Лукашенко, М.Саакашвили, В.Ющенко и Ю.Тимошенко. Политический режим Путина-Медведева, невзирая на всю свою поверхностную значимость, основанную на газовом могуществе, переживая уже не один год внешний кризис, все больше поглощается и кризисом внутренним. Одной из причин этого является банальная бедность рядового российского населения. Перспектива дальнейшего уменьшения доходов от реализации энергоисточников в условиях сокращения объемов потребления основными потребителями является еще менее привлекательной. Для поддержки уровня внутренней легитимности режима гражданами, российская власть избрала известный еще со времен Римской империи способ – главное обеспечить общество хлебом и зрелищами. Если же хлеба на всех в достаточной мере и нет, то со зрелищами все в порядке. Создается образ врага, который экстраполируется, навязывается и в конце концов поглощается массовым сознанием. Враг мешает процветанию, эффективному функционированию. Именно это, а не внутренние факторы является главной причиной неудач. На борьбу с врагом мобилизуется общество, тратятся ресурсы. Таким образом, поддерживается внутренняя идентичность, обеспечивается оправданность функционирования существующего режима. В то же время, моделируется образ сильной и могучей России – даже враг не может полноценно существовать без России, без связей с ней, является в определенной мере зависимым от нее (в «Мульт личностях» это можно прекрасно увидеть на примерах В.Лукашенко и Х.Клинтон).

Уже традиционно главным объектом пропагандистской машины дуэта Путина-Медведева является Украина. На основе уже имеющихся выпусков «Мульт личностей» создается впечатление, что основное внимание сосредоточивается на негативном изображении Украинского государства, откровенном высмеивании первых ее лицам – Президента В.Ющенком и Премьер-министра Ю.Тимошенко. Зимний период не мог обойтись без газовой тематики. В новогодних куплетах В.Путина и Д.Медведева в жесткой, сатирической форме был поднят вопрос оплаты нашим государством российского газа: «Просим Киев в этот раз оплатить деньгами газ, а не байками-блинами и борзыми ющенками». Украину опять представляют как государство-воровку, государство, которое постоянно крадет чужой газ, делая перерыв лишь в те дни, когда у Юлии Владимировны запланированы посещения солярия и сауны. Виктора Андреевича, персонаж которого изображается в вышиванке и шароварах, интересует лишь один вопрос – «горит ли сало?». Более того, украинцы придумали еще и новый способ того как можно красть газ – оказывается, не обязательно раскручивать газовые краники, а достаточно лишь дождаться пока трубы начнут пропускать голубое топливо и тогда, путем надувания воздушных шариков, можно создавать воздушные газовые хранилища!!! Не были оставлены без внимания и темы отравления В.Ющенко и будущих президентский выборов в Украине. Так, на встрече с Обамой, президентское кресло вместо Ющенко занимает Тимошенко. Похоже, Российская Федерация с желательным для себя будущим Президетом Украины уже определилась. Кроме того, Ющенко и Тимошенко просят у Президента США одолжить им 5 млрд. дол. для того, чтобы вернуться на Украину, ведь все деньги были потрачены на сувениры.

Украинская сторона, в лице ее официальных должностных лиц и ведомств, невзирая на уже не первые похожие нападки, опять молчит, никоим образом не реагируя на данные высказывания, которые порочат не только первых должностных лиц, но и все Украинское государство. Украина теперь живет будущими выборами. И если определенные политические силы во главе со своими лидерами не желают или просто боятся потерять поддержку Москвы в канун выборов, то молчание кандидатов, которые отстаивают националистические идеи, по меньшей мере удивляет, ведь таким образом можно было бы не только заручиться уважением среди граждан, но и прибавить баллы к своим рейтингам.

Информационная война на сегодняшний день является качественно новым и чрезвычайно эффективным средством достижения политических целей. И как бы это ни было досадно признавать, мы, владея значительным потенциалом, теперь полностью ее проигрываем, причем не только России. И если другие государства пока еще прибегают к более завуалированным методам и свои амбиции сдерживают, то нет гарантий, что уже завтра мы не станем жертвами целеустремленной антиукраинской информационной атаки, на которую не будем в состоянии дать достойный ответ.

Игорь Дибенко, политолог, Ивано-Франковск