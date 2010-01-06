В Минтрансе говорят, что местами заснежено, но ездить можно

Проезд автодорогами Украины, по состоянию на сегодняшнее утро, обеспечен; аэропорты работают без ограничений. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на 8.00 6 января 2010 года, покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое. В Черниговской области - местами накат, а в Черкасской области - местами заснежено.

Автодороги местного значения в большинстве областях (кроме Николаевской, Запорожской, Херсонской и Харьковской, где покрытие сухое) заснежены, в Луганской области - местами гололедица, проезд обеспечен.

На зимнем обеспечении дорог работают 656 механизмов и 1 442 рабочих, на дежурстве находились 1 834 механизма и 2 566 рабочих.

Также пресс-служба сообщает, что морские торговые порты Украины работают без ограничений. Только в Белгород-Днестровском порту введено ограничение из-за льда. Глубина льда составляет до 10 см.

Что касается работы объектов связи, то, по состоянию на 6.00 6 января, в результате отключения энергоснабжения нарушена связь из-за неработающих сельских АТС с 2 населенными пунктами Киевской области - Процив и Килов (Бориспольский район).