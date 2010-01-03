ДТП в Тернопольской области: 4 погибших
11:19, 03 января 2010Разное
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Всего за сутки - 49 автоаварий
Вчера в 12.10 в селе Старые Петликовцы Бучачского района Тернопольской области в результате столкновения автомобилей „ВАЗ-2109” и „Санйонг” погибли четыре человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, на месте работала опергруппа Главного областного управления МЧС. Правоохранительные органы проводят расследование.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрированы 49 автоаварий, в которых погибли 12 и травмированы 69 человек.
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