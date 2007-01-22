Швейцарские врачи сообщили Ющенко хорошие новости

Динамика выздоровления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «очень хорошая».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге в Секретариате главы государства.

Она напомнила, что в данное время В.ЮЩЕНКО находится в университетской клинике города Женева на плановом обследовании.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, главный врач Президента Василий КНЯЗЕВИЧ говорил, что обследование должно было длиться от 5 до 8 дней, однако, поскольку динамика выведения диоксина из организма В.ЮЩЕНКО является «очень хорошая», то Президент должен вернуться в Украину уже на этой неделе, ориентировочно во вторник или среду.

И.ВАННИКОВА добавила, что в Швейцарии вместе с В.ЮЩЕНКО находится его супруга – Екатерина ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО отбыл в Швейцарию для планового медицинского обследования 19 января.

Как известно, во время президентской избирательной кампании в 2004 году В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела об его отравлении до сих пор не завершено.