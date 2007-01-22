В Киеве перекроют улицы Татарскую и Рыбальскую

В Киеве в январе будет ограничено движение транспорта на улицах Татарская в Шевченковском районе и Рыбальская в Печерском районе города.

Об этом говорится в соответствующих распоряжениях Киевской городской государственной администрации, тексты которых размещены на официальном веб-портале столичной власти.

Согласно документам, по ул. Татарской временно будет закрыто движение транспорта с 21.00 26 января до 5.30 29 января. Ограничение движения связано с подготовкой территории земельного участка на ул. Татарская, 27 для строительства жилого дома и установлением водопроводной камеры на проезжей части улицы.

По ул. Рыбальская ограничено движение транспорта с 19 января в связи с прокладкой телефонной канализации к дому №8 на этой улице. Здесь работы продлятся до 28 января этого года.

Отдельным распоряжениям КГГА ОАО АК «Киевводоканал» дано разрешение до 31 сентября 2007 г. осуществить перекладку водопровода на ул. Выставочной от ул. Генерала Родимцева, 46 до ул. Полковника Потехина в Голосеевском районе, в связи с чем на ул. Выставочной также будет частично ограничено дорожное движение.