Медики, спасавшие Кушнарева, обратились к Януковичу

Представители медицинской общественности Украины, возмущенные заявлениями заместителя министра здравоохранения Валерия ИВАСЮКА о непредоставлении своевременной помощи покойному народному депутату Евгению Кушнарёву.

Владимир Лисовый

Об этом говорится в обращении медицинской общественности Украины к премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, которое зачитал на пресс-конференции в УНИАН ректор Харьковского медицинского университета Владимир ЛИСОВЫЙ.

“Обращаемся к Вам с просьбой принять все возможные меры для того, чтобы оградить нас, врачей, от произвола лицемерного чиновника, который, на наш взгляд, не имеет морального права называться нашим коллегой, тем более работать заместителем министра. Уверены и заявляем, что дальнейшее пребывание ИВАСЮКА в руководящей должности является дискредитацией всей системы здравоохранения и власти в целом”, - говорится в обращении.

Врачи возмущены заявлением В.ИВАСЮКА в прямом эфире телеканала “Тонис” о том, что одной из причин смерти Е.Кушнарёва стал недостаток крови. В.ИВАСЮК утверждал, что если бы Е.Кушнарёв получил адекватную и своевременную медицинскую помощь, его жизнь была бы спасена. Врачи считают, что такое заявление является “оскорбительной и компрометирующей всю отрасль клеветой”. Они отмечают, что В.ИВАСЮК не принимал участия в оказании медицинской помощи Е.Кушнарёву, не был на месте события, не знакомился с медицинской документацией, не общался с врачами, которые проводили операцию и реанимационные действия, и поэтому не имел права делать подобное заявление.

Врачи заявляют, что с момента поступления народного депутата в Изюмскую больницу было сделано все возможное для спасения его жизни, применены все возможные методы реанимации и интенсивной терапии, использовано необходимое оборудование.

Врачи заявляют, что во время предоставления медицинской помощи пострадавшему консервированной эритромассы и плазмы было достаточно, как и крови четвертой группы. В ходе оказания помощи использовались самые современные препараты крови, был создан резервный банк крови необходимой группы.

Главный специалист по анестезиологии и неотложным состояниям Феликс ГЛУМЧЕР пояснил, что сначала, даже при большой потере крови, кровь не нужна, хотя в Изюмской больнице были ее минимальные запасы. “Сначала нужны кровезаменители, они там были”, - отметил он.

Врачи напомнили, что, по заключению экспертов, смерть Е.Кушнарёва была вызвана не столько потерей крови, а несовместимой с жизнью травмой, которая вызвала полиорганную недостаточность. “Заявления господина ИВАСЮКА по этому поводу свидетельствуют, в лучшем случае, о неосведомленности”, - говорится в обращении. Врачи выразили уверенность, что подобные необоснованные действия являются недопустимыми для управленца высокого ранга, одного из руководителей Министерства здравоохранения. Врачи считают, что поведение В.ИВАСЮКА является “не только некорректным, но и лишено морали”. “Человек, который работает в самой гуманной системе - оказании помощи людям - не имеет права использовать трагическую ситуацию для решения каких-либо вопросов и возможных политических инсинуаций”, - убеждены врачи.

Отвечая на вопрос журналистов, В.ЛИСОВЫЙ отметил, что немецких врачей Е.Кушнарёву вызывали не медики, это была инициатива семьи и друзей. По его словам, медики не возражали, чтобы использовать все шансы для спасения жизни.

Как сообщал УНИАН, Е.Кушнарёв умер 17 января в Изюмской больнице в Харьковской области в результате огнестрельного ранения, которого он получил на охоте накануне.

Заместитель министра здравоохранения В.ИВАСЮК заявил, что Е.Кушнарёв умер из-за неготовности районной больницы города Изюм Харьковской области предоставить полноценную срочную помощь в таком случае.

Он пояснил, что если пациент в случае, подобном случаю с Е.Кушнарёвым, не умер в течение первых двух часов, то это означает, что надежда на его спасение была.

При этом В.ИВАСЮК отметил, что Е.Кушнарёв прожил целые сутки и перенес две операции.

В связи с этим заместитель министра подчеркнул, что это говорит о том, что депутат умер не от ранения, а непосредственной причиной его смерти является потеря крови.

Он сказал, что часто в летальных случаях врачи говорят, что они сделали все возможное. Однако, по словам В.ИВАСЮКА, в этом случае врачи Изюмской больницы вряд ли могут такое сказать.