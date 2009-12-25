На 26 декабря назначена "битва за Львов"

26 декабря во Львове состоится торжественное открытие сноупарка. Одновременно с открытием сноупарка в городе состоятся Всеукраинские соревнования по джибингу под названием «Битва за Львов». Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как сообщила УНИАН соорганизатор Всеукраинских соревнований по джибингу «Битва за Львов» Оля КСЕНЧИН, специально к соревнованиям подготовлены две фигуры - восьмиметровый down fun-box и шестиметровый flat rail.

Открытие сноупарка и соревнования по джибингу будут проходить в парке «на Валах» на ул. Подвальной в центре Львова.

«Сейчас во Львове джибинг только набирает свою популярность и стремительно будет развиваться благодаря сноупарку, который появился в этом году в центре города при содействии Львовской организации «Союза инициативной молодежи» и Львовского городского совета. Вторая задача соревнований под названием «Битва за Львов» показать и рассказать всем о красоте и перспективности этого вида спорта. Сноубординг - это красиво, эффектно и увлекательно», - отметил в комментарии агентству организатор соревнований Александр КОСТОРНИЧЕНКО.

Справка УНИАН. Джибинг (англ. Jibbing) - это один из видов сноубординга, который заключается в скольжении (катании) на сноуборде по разным фигурам из металла, пластика или дерева, которые имитируют различные элементы городской архитектуры (перила, парапеты и пандусы). Это стиль, который не требует большой площади и количества снега для катания. В 2006 году была создана “Федерация сноуборда Украины”, которая является локальной составляющей WSF (Всемирная федерация сноуборда).