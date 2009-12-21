Белых носорогов привезли из Чехии в Африку

В воскресенье утром в Кению рейсом из Праги прибыли четыре носорога из одного из зоопарков в Чехии, сообщает Би-Би-Си.

Два самца и две самки принадлежат к редкой породе белых северных носорогов, которые практически вымерли в своей естественной среде обитания.

Кенийские власти сообщили, что носороги будут доставлены в заповедник, расположенный в трех часах езды от Найроби.

Эти четыре белых носорога – единственные оставшиеся животные такого подвида, способные к размножению.