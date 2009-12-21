Белых носорогов привезли из Чехии в Африку
01:08, 21 декабря 2009Разное
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В естественной среде их почти не осталось
В воскресенье утром в Кению рейсом из Праги прибыли четыре носорога из одного из зоопарков в Чехии, сообщает Би-Би-Си.
Два самца и две самки принадлежат к редкой породе белых северных носорогов, которые практически вымерли в своей естественной среде обитания.
Кенийские власти сообщили, что носороги будут доставлены в заповедник, расположенный в трех часах езды от Найроби.
Эти четыре белых носорога – единственные оставшиеся животные такого подвида, способные к размножению.
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