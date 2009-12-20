В Симферополе сожгли чучело Саакашвили (фото)

19 декабря Крымское объединение студенческих советов провело в Симферополе, возле генерального консульства Российской Федерации, акцию протеста против президента Грузии Михаила Саакашвили, в рамках которой было публично сожжено его чучело.

Мотивом протеста стало решение о сносе во втором по величине грузинском городе Кутаиси Мемориала воинов, павших в Великой отечественной войне.

В этот день в Кутаиси проводили демонтаж Мемориала, в частности рушили взрывом опорную стену. Во избежание акций протеста, памятник решили демонтировать за два дня до объявленного ранее срока. Из-за спешки при проведении работ от взрыва памятника погибли два человека: мать и ее 8-летняя дочка.

Фото Андрея Любимова / УНИАН