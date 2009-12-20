В Ялте с обрыва сорвался автомобиль

Два жителя Крыма получили травмы в результате падения автомобиля с обрыва на горной трассе в районе Ялты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, информация о происшествии поступила вчера в 22.00.

«На трассе Ялта-Бахчисарай, подъем на Ай-Петри, сорвался с обрыва автомобиль «Шевроле», - отметили в УМЧС.

В машине находились пятеро человек, из них двое - молодые мужчины из Ялты - получили травмы. У одного - травма позвоночника и ушиб головы, у второго - перелом руки.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили автомобиль в овраге на расстоянии приблизительно 20-ти метров от дороги.

Ялтинские горноспасатели оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, после чего по крутому горному рельефу эвакуировали к дороге. Там их передали врачам «скорой помощи».

Сегодня планируется поднять машину из оврага.