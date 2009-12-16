Водитель, который утопил в реке авто с 3 пассажирами, наложил на себя руки

В Черниговской области автомобиль "Мерседес" упал в Десну, погибли три человека, после чего водитель, который выжил, наложил на себя руки.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД в области, в селе Черешенки Коропского района 14 декабря на собственной даче был найден повешенным житель Сумской области.

В ходе расследования сотрудники милиции установили, что в тот день он отдыхал со своим товарищем и двумя девушками на даче. Потом компания поехала на Десну. Дорога шла над рекой, и в одном месте берег был подмыт. Водитель не справился с управлением и автомобиль упал в реку. Из него выбрался только водитель, а трое пассажиров остались в салоне.

Пробежав около 5 километров, водитель добрался до дачи, где и совершил самоубийство.

Водолазы МЧС пока не смогли найти автомобиль, который или лежит на дне Десны, или его отнесло течением.

Оперативники Коропского райотдела милиции продолжают собирать информацию о происшествии и опрашивают местных жителей.