Крымские татары в массовом столкновении отстояли захваченную территорию

Сегодня в Симферополе произошло столкновение с участием крымских татар из-за земельного участка в одном из микрорайонов города.

Как сообщили корреспонденту УНИАН свидетели происшествия, строители предприятия ООО "ОЛВИКРЫМ" собирались поставить ограждения вокруг числящегося у фирмы в аренде участка по ул. Балаклавской в Симферополе. Однако находящиеся поблизости участники крымскотатарского самохвата воспрепятствовали этому, в результате чего произошло столкновение. Крымские татары бросали в строителей камнями и палками, несколько участников драки получили ушибы и травмы. По данным очевидцев, в драке участвовало несколько сот человек, а после столкновения "на земле валялись заточенные болты, длинной около 20-25 сантиметров". Как отметили свидетели, на место инцидента прибыли сотрудники МВД и спецподразделения "Беркут".

По сообщению Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в АРК, распространенному сегодня, 18 января в 02:50 в дежурную часть Симферопольского городского управления милиции поступила информация о том, что ООО "ОЛВИКРЫМ" намерено предпринять меры по ограждению имеющегося у него в аренде участка площадью 2,6 га по улице Балаклавской. Участок выделен в прошлом году "ОЛВИКРЫМ" под строительство жилого комплекса и с марта 2006 года захвачен инициативной группой Данияла АМЕТОВА (этого человека оппоненты называют "король самозахватов", в 2006 году крымский спикер назначил Д.АМЕТОВА своим советником - УНИАН).

Около 4 часов утра сотрудники ООО "ОЛВИКРЫМ" прибыли на место и приступили к работе, но дежурившие на самозахвате пикетчики оповестили об этом координаторов акций. На место начали съезжаться "представители крымскотатарской общественности". Милиция направила на место возможного противостояния близлежащие наряды сотрудников патрульной службы, полка милиции особого назначения "Беркут", ГАИ, Центрального райотдела милиции. Сюда же прибыли два заместителя начальника Главного управления МВД Украины в АРК.

"В связи с быстрым увеличением числа участников противостояния было принято решение о задействовании дополнительных сил внутренних войск, а также подразделений милиции Симферопольского гарнизона, - сообщает ЦОС. - Между конфликтующими сторонами была установлена "живая цепочка" из сотрудников милиции".

В 6:45 по призыву лидера акции протеста крымских татар Д.АМЕТОВА "группой в количестве до 60 лиц" была предпринята попытка демонтажа устанавливаемого ограждения и "физического контакта со строителями". "Милиции удалось локализовать и погасить конфликт, а прибывшим на участок первому заместителю председателя горисполкома и председателю Центрального райисполкома убедить крымских татар и сотрудников "ОЛВИКРЫМ" провести дополнительные переговоры и найти компромиссный выход из сложившийся ситуации", - сообщает Центр общественных связей.