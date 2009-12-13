Сенат Беларуси запретил пить пиво на улице

Белорусский сенат одобрил законопроект, запрещающий распитие пива в общественных местах, сообщает агентство БЕЛТА.

Согласно документу, на территории Беларуси "устанавливается административная ответственность за распитие слабоалкогольных напитков и пива на улицах, стадионах, скверах, парках, общественном транспорте и других общественных местах, кроме тех, которые предназначены для их употребления".

Кроме того, законопроект предусматривает ужесточение уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Отдельно сенаторы коснулись темы производства самогона. За изготовление и приобретение браги, самогона или полуфабрикатов для его изготовления также установлена административная ответственность. Агентство уточняет, что штрафы ждут лиц, которые будут уличены в хранении более 5 литров самогона или 30 литров браги.

Законопроект должен вступить в силу после того, как его подпишет Лукашенко.

Лента.ру