В Одесском зоопарке родились три львенка

В Одесском зоопарке родились сразу три львенка, сообщил сегодня ИА "МОСТ-Одесса" директор Одесского зоопарка Юрий КУЧЕРЕНКО.

"Львята и мама чувствуют себя отлично. Львица приняла малышей. Родителями львят стали лев Симба и львица Сима", - уточнил Ю.КУЧЕРЕНКО.

По словам директора, вопрос о судьбе львят пока не решен, но, скорее всего, они будут по обмену переданы другим зоопаркам страны, так как свободных вольеров для больших кошек в Одесском зоопарке нет.

Что же касается имен, то врачи зоопарка предпочитают их не разглашать. "Существует примета, что произнесенное во всеуслышание имя родившего дикого животного, пока малыш окончательно не окреп, не приносит счастья", - сказал Ю.КУЧЕРЕНКО.