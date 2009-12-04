В Днепре в районе Киева нашли огромное «пятно неизвестного происхождения»

Государственная экологическая инспекция в Киеве получила телефонное сообщение из Минприроды Украины относительно вероятного загрязнения р.Днепр в районе Южного моста. Такую информацию сегодня распространила пресс-служба министерства охраны окружающей естественной среды.

Государственная экологическая инспекция в городе Киеве оперативно обследовала Днепр в районе Южного моста, как с берега, так и с воды, “в результате чего обнаружено пятно неизвестного происхождения, визуально площадью более 1 километра в районе Южного моста. По результатам химических анализов во всех отобранных пробах обнаружены превышения норм ПДК (предельно допустимой концентрации) для водоемов культурно-бытового водопользования по содержанию нефтепродуктов с 284 ПДК до 753 ПДК”, - говорится в сообщении.

По факту аварийной ситуации Государственная экологическая инспекция в Киеве обратилась к Главному управлению по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА с просьбой принять меры по ликвидации аварийной ситуации и к Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации относительно выполнения всех возможных мер по ликвидации аварийной ситуации на р.Днепр в районе Южного моста.