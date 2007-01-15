Сексуальные символы украинской политики или Почему Юля расплела косу

Знаете, после голосования фракции БЮТ совместно с Партией Регионов за Закон о Кабинете Министров все внезапно стало на свои места. А то до этого события существовал какой-то перекос в восприятии политической жизни страны. Создавалась иллюзия, что парламентом «рулит» предательское большинство во главе с социалистами, коммунистами и регионалами, которое время от времени «нагибает» большую часть безвольных нашеукраинцев. Этим негодяям противостоит отчаянное меньшинство, ядро которого составляет БЮТ, часть представителей «Нашей Украины» и несогласных с Морозом «розовых».

Фактическое присоединение Юлии Владимировны к коалиции развеяло миф о неподкупности оппозиции. После голосования по урезанию полномочий «оранжевого» президента и передачи их «бело-голубому» Кабину БЮТовцы оправдывались за содеянное, что-то бормоча о “предотвращении противостояния и хаоса между двумя секретариатами Президента и премьер-министра”. Зная, что это будет выглядеть, мягко говоря, неуверенно, Юлия Владимировна сделала простой и гениальный ход: она расплела косу! И тогда первые полосы СМИ сразу запестрели соответствующими заголовками. Заметим, в Украине больше любят говорить о парикмахерах и нарядах Юлии Владимировны, чем о ее деловых качествах. БЮТовские пиарщики это знают и прекрасно используют, поэтому лучшего способа отвлечь внимание от совершенного предательства, чем сменить прическу, и не придумаешь.

Мне же подумалось следующее. В древнем Китае мелкие царьки, сдавшиеся на милость великому императору, отдавали с поклоном победителю свой меч. Ритуал обязывал являться во дворец голыми, с распущенными волосами. Только в таком случае капитуляция считалась безоговорочной.

Тот же, кому больше нравится обсуждать куртуазные подробности жизни лидера парламентской «оппозиции», наверняка подумал, что расплетенная женская коса – символ приближающейся ночи. Стоит ли говорить, что это ночь для мужчины и женщины, которую они вовсе не собираются посвятить игре в шахматы. «Не расплетайте косы до вечерней росы; суженый придет, сам расплетет», «Как муж в первую брачную ночь косу девичью расплетет - все, назад дороги нету», - говорили по этому поводу в народе. Конечно, речь в данном случае идет далеко не о первой ночи, но уж точно о брачной. Можно сказать, что символ женской капитуляции перед сильным мужским началом налицо. Победителя называть не буду.

Если уж говорить о сексуальных символах, то нельзя не вспомнить слова бывшего политолога Выдрина. Он сравнивал украинскую политику с Кама-Сутрой, где количество участников оргии ограничено, а количество поз – нет, поэтому так или иначе каждый рано или поздно оказывается в той или иной позе. Правоту своих слов Выдрин подтвердил на собственном примере, вовлекшись в игру. Дмитрий Игнатьевич долго наблюдал за происходящим, а потом не выдержал и присоединился к процессу в качестве члена БЮТ, который на днях благополучно отдался Регионам и получил удовольствие. Все логично, все сходится.

Собственно, для тех, кто внимательно следит за украинской политикой, предательство БЮТ сенсацией не было: Юлия Владимировна не более принципиальна и не более продажна, чем другие политики - сегодня они все одинаковы в этом смысле. Те же индийские гуру, знатоки Кама-Сутры, объясняют это тем, что сейчас во всем мире светская власть находится в руках тех, кто в прошлой жизни принадлежал не касте правителей - радж. Нами управляют бывшие шудры, те, кто в прошлых воплощениях был слугой, ремесленником, зависимым и подчинённым работником. Все это, конечно, сказки, зато какой в них намек, и вы не подумайте, что автор в них верит. Как же в этой ситуации поступать нам, простым политическим юзерам? Совет только один: если не хотите разочаровываться, не создавайте себе кумиров, в первую очередь политических.

Алексей Подорожный, Харьков

P.S. Написанное является проплаченной заказухой. Автор куплен «Нашей Украиной», БЮТ, коммунистами, социалистами, ПРУ и всеми другими партиями, названия каких вы только знаете.