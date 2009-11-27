Янукович пообещал американцам войти в G-20 (фоторепортаж)

Кандидат на должность Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор Янукович и президент Американской торговой палаты в Украине Хорхе Зукоски во время встречи в Киеве.

Представляя свою предвыборную программу во время встречи с представителями Американской торговой палаты, Янукович пообещал снизить ставку налога на добавленную стоимость до 17% к 2011 г. в случае избрания его Президентом.

Также лидер Партии регионов пообещал, что в случае избрания его Президентом Украина войдет в 20-ку ведущих стран мира. Он считает, что это вполне реально осуществить.

Фото Андрея Мосиенко / УНИАН