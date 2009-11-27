Янукович пообещал американцам войти в G-20 (фоторепортаж)
02:56, 27 ноября 2009Разное
2194 0
... в случае избрания Президентом
Кандидат на должность Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор Янукович и президент Американской торговой палаты в Украине Хорхе Зукоски во время встречи в Киеве.
Представляя свою предвыборную программу во время встречи с представителями Американской торговой палаты, Янукович пообещал снизить ставку налога на добавленную стоимость до 17% к 2011 г. в случае избрания его Президентом.
Также лидер Партии регионов пообещал, что в случае избрания его Президентом Украина войдет в 20-ку ведущих стран мира. Он считает, что это вполне реально осуществить.
Фото Андрея Мосиенко / УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter