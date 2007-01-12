Почему закончилась война с игровым бизнесом?

Вы часом не заметили, как утихли разговоры о произволе и незаконности игрового бизнеса в Киеве? Нет уже больше сообщений об арестах игровых автоматов, об опасно близком размещении казино и школ, испарились заверения политиков в том, что всю азартную индустрию вывезут за пределы Киева и разместят в своеобразном "гетто".

Владельцы рулеток не особенно и проникались шорохом вокруг их бизнеса и не намеревались брать штурмом игровые автоматы, вроде бы у них и изъятые. Эти аресты напоминали случай с "Мерседесом", "конфискованным" за жилищно-коммунальные долги в Донецке. И "Мерседес", как выяснилось, был взят напрокат в салоне, и "должник" был одноклассником начальника жэка, который таким образом устроил себе общеукраинский пиар. Игровой картель решил дело в свою пользу просто: суд принял позитивное решение, упразднив иллюзорные потуги киевских депутатов что-то там урегулировать. О последующей апелляции также не слышно, как и о последующей конфискации незаконно размещенных автоматов. Но если судебный процесс будет иметь продолжение, то у кого есть сомнение, что субъекты игрового бизнеса и в дальнейшем найдут убедительные аргументы, чтобы доказать слугам Фемиды: казино и автоматы возле каждой станции метро, возле школ и детских садиков – это на пользу каждому киевлянину?

В предместье ситуация еще проще – там на суды не тратятся, а депутатов и чиновников с их инструкциями, принятыми в фарватере общеукраинской имитации борьбы с незаконным размещением игрового бизнеса, просто посылают в известном направлении. В Вишневом под Киевом сто двадцать игровых автоматов – и на ни один из них нет официального разрешения. Заместитель городского председателя на последней сессии жаловался с трибуны депутатам, как он ходил с комиссией по "точкам" и показывал владельцам салонов-кафе-ресторанов решения горсовета о незаконности размещения игровых автоматов. Но разговор был коротким – комиссиантам без лишних церемоний указывали на двери. За последний месяц количество автоматов в городке выросло еще на десять процентов. Местные риэлторы подтвердили, что в 2006 году две квартиры были проданы за игровые долги.

К России мы относимся критически и где-то даже предвзято, но можно не сомневаться – до 1 июля 2009 года, в соответствии с законом, внесенным самодержцем Путиным в Думу и ею проголосованным в двух чтениях, весь игровой бизнес должен передислоцироваться в четыре сравнительно незаселенные зоны. Они определены на территориях Приморского и Алтайского краев, Калининградской области и на границе Ростовской области и Кубани. Такие своеобразные российские Атлантик-Сити и Лас-Вегас

У нас же игровой бизнес постигла та же судьба, которая ожидала бандитов “в тюрьмах” и бизнес, отделенный от власти.

Станислав Голубенко, г. Киев