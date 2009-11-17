Бывший милиционер гранатой взорвал себя и свою жену

В городе Мелитополь Запорожской области экс-сотрудник Мелитопольского райотдела милиции, вышедший на пенсию в 2007 году, взорвал себя и свою жену с помощью боевой гранаты.

Как сообщили УНИАН в руководстве прокуратуры Запорожской области, инцидент произошел вчера поздно вечером в квартире многоэтажки по улице Фрунзе.

«По предварительным данным, экс-сотрудник милиции в день происшествия поссорился с женой. Женщина ушла к знакомым. Через некоторое время он последовал за ней. В квартире знакомых семьи произошла очередная ссора, в финале которой экс-сотрудник милиции прижал жену к себе и вытащил чеку из находившейся у него гранаты», - сообщили в прокуратуре Запорожской области, отметив, что и мужчина и женщина от полученных травм скончались на месте.

На данный момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом опасным для жизни и здоровья многих людей). Ведется следствие.