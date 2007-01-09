В Ираке разбился самолет Ан-26: среди погибших - гражданин Украины

В Ираке разбился самолет Ан-26. Пока известно, что погибли 30 человек, двое ранены.

На борту разбившегося самолета находились 29 граждан Турции, один американец, а также члены экипажа - россиянин, украинец и трое граждан Молдовы.

Самолет принадлежит молдавской авиакомпании Aerian Tur Airlines, он направлялся в Багдад и разбился под городом Баллад.