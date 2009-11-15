Сегодня Всемирный день памяти жертв ДТП

Сегодня в мире отмечается День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, резолюцией Генеральной ассамблеи ООН каждое третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Такое решение вызвано обеспокоенностью правительств и международных сообществ ежегодным ростом в мире количества дорожно-транспортных происшествий. Ведь, по данным ООН, дорожные аварии являются во всем мире второй причиной смерти среди молодых людей в возрасте 5-29 лет и третьей причиной смерти людей в возрасте 30-44 лет.

По мировой статистике, в автопроисшествиях ежегодно погибает, приблизительно, 1,2 миллиона человек, еще 50 миллионов людей получают травмы или становятся инвалидами. И, как отмечено в резолюции ООН, если не предпринимать безотлагательных мер по улучшению безопасности дорожного движения, то к 2020 году в странах с низким и средним уровнем дохода количество людей, погибающих в результате ДТП, возрастет на 80 %.

Для проведения соответствующих акций и профилактических мероприятий как работниками Госавтоинспекции, так и государственными структурами и общественными организациями в резолюциях ООН определены некоторые рекомендации. В частности, на сегодняшний день работники ГАИ Украины во время наблюдения за дорожным движением уделяют особое внимание факторам риска, отмеченным в резолюциях ООН:

- не использование водителями ремней безопасности и детских удерживающих устройств;

- управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- езда на мототранспорте без шлемов;

- нарушение правил скоростного режима езды;

- развитие надлежащей инфраструктуры.

В то же время, сегодня можно констатировать положительные тенденции уменьшения количества жертв и случаев травмирования людей в дорожно-транспортных происшествиях в Украине. Так, за десять месяцев текущего года в Украине в ДТП погибло на 34,1% меньше (4383 - 2009 г., 6651 - 2008 г.) людей, чем в прошлом году. То есть, удалось спасти жизнь 2268 участников дорожного движения. Соответственно, и травмировано на 29,7% меньше (38933 - 2009 г., 55409 - 2008 г.) людей.