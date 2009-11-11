Крымчанин требует от милиции 10 миллионов за ампутированную руку

Житель Крыма Мустафа ХАИРОВ хочет получить от милиции автономии 10 млн. грн. за оторванную кисть левой руки во время штурма его дома в феврале 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил Иззет ХАИРОВ - брат потерпевшего.

«Мы взяли, наш взгляд, небольшую сумму: 10 миллионов (гривень) морально-материального ущерба (М.ХАИРОВУ) за оторванную кисть и полученную травму уха и по 100 тысяч (гривень) каждому из остальных пострадавших (жене, сыну и дочке)», - сказал И.ХАИРОВ.

Кроме того, И.ХАИРОВ недоволен тем, что полученную М.ХАИРОВЫМ травму хотят признать бытовой.

Сам пострадавший жалуется, что правоохранители оплачивали лечение, когда он находился в больнице, после выписки из медучреждения помощи не было.

Напомним, ночью 22 февраля бойцы «Беркута» ворвались в дом семьи ХАИРОВЫХ в поселке Мирное вблизи Симферополя, где, по поступивший информации, якобы скрывался разыскиваемый, похитивший дочь своей бывшей сожительницы. Бойцы применили во время проведения спецоперации светошумовые гранаты. Одна из них повредила руку М.ХАИРОВУ, ему пришлось ампутировать кисть.

По результатам проведенного милицией служебного расследования наказаны 23 правоохранителя, из них: 2 уволены из органов внутренних дел, 5 - сняты с занимаемых должностей, 8 - предупреждены о неполном должностном соответствии, остальным объявлены выговоры и строгие выговоры.

Прокуратура передала уголовное дело в суд в Симферополе. Предъявлено обвинение в превышении власти заместителю командира полка «Беркут» и исполняющему обязанности заместителя начальника Симферопольского районного отдела милиции, эти должности они занимали на момент спецоперации.

Сегодня на пресс-конференции адвокат М.ХАИРОВА Александр ЛЕСОВОЙ выразил недовольство качеством досудебного следствия и проведением закрытых судебных заседаний. «Следствие не имело своей целью точно и полно установить причины, которые сделали возможным эту трагедию. Следствие имело задачу определить «стрелочников» - ими сегодня являются два офицера среднего звена, - отчитаться перед обществом о проведенном расследовании и предложить обществу забыть эту трагедию», - сказал защитник. По его словам, двое обвиняемых «не являются главными лицами», виновными в произошедшем.

Стало известно, что летом семья М.ХАИРОВЫХ обратилась в Европейский суд по правам человека с заявлением, в котором они утверждают, что являются жертвами «нарушения права на жизнь», «бесчеловечного и унижающего обращения» и «нарушения неприкосновенности жилища».

Председатель Ассоциации ветеранов спецподраделения «Беркут» в Крыму Владимир КРАШЕВСКИЙ в комментарии журналистам на вопрос, согласен ли он с заявленим адвоката о том, что следствие - неполное, а на скамье подсудимых должны быть не только два правоохранителя, ответил: «Есть бывшее руководство Главка (милиции Крыма), эти вопросы надо задавать им. Группа спецназа работала правомерно, применение спецсредств было правомерным. Приезжало в Симферополь несколько серьезных комиссий из Киева, которые все пошагово рассматривали. Почему это не оглашалось на суде? Проведение специальных мероприятий является закрытой информацией».

В милиции Крыма сообщили УНИАН, что правоохранители выполнили то, что обещали - оплатили лечение М.ХАИРОВА и сделали ремонт в тех помещениях дома, которые пострадали в результате штурма.

В прокуратуре автономии воздержались от комментариев дела, которое рассматривается в суде.