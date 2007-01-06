Управление госохраны ограничится тремя тысячами работников

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О внесении изменения к Закону Украины «Об общей структуре и численности Управления государственной охраны Украины», принятый парламентом 19 декабря 2006 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно статье 2 Закона Украины «Об общей структуре и численности Управления государственной охраны Украины», общая численность Управления государственной охраны Украины по состоянию на 30 декабря 2006 года утверждена в количестве 2993 человек, в том числе 2912 военнослужащих. Эта норма Закона имела временный характер и ограниченна конкретной датой – «по состоянию на 30 декабря 2006 года».

Изменения в общей численности военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, и работников этого Управления, которые заключили трудовой договор, не предусматриваются. Такое количество личного состава позволяет обеспечить выполнение заданий, которые стоят перед Управлением государственной охраны Украины по обеспечению безопасности должностных лиц и объектов, относительно которых осуществляется государственная охрана.

С целью законодательного закрепления постоянной численности Управления государственной охраны Украины Законом Украины «О внесении изменения к Закону Украины «Об общей структуре и численности Управления государственной охраны Украины» предусмотрено утвердить существующую численность названного Управления на ближайшие годы.