С ночи борьбу с отравлением моряков в Ялте возглавляет министр

В Ялте госпитализирован весь экипаж судна "ODISK", на котором от химического отравления умерло двое человек.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера утром капитан сухогруза "ODISK" (флаг - Сьерра-Леоне, порт приписки - Фритаун, экипаж - 10 человек (граждане Украины и России)) сообщил в дежурную службу Ялтинского морского торгового порта об отравлении неизвестными веществами пяти членов экипажа, из которых один человек умер (гражданин Российской Федерации). Судно перевозило груз - 2000 тонн феросиликомарганца из порта Керчь в порт Искандерун (Турция).

При эвакуации четырех пострадавших членов экипажа в реанимационное отделение Ливадийской больницы умер один человек (гражданин Украины).

В 14.45 буксиром Ялтинского порта остальные члены команды, которые оставались на борту судна, были сняты на берег и направлены на обследование. Всего в реанимационное отделение Ливадийской больницы госпитализировано 8 членов экипажа (один человек - в тяжелом состоянии, двое - в среднем и пять - в легком состоянии).

Для обеспечения требований безопасности судоходства и недопущения бесконтрольного движения судно "ODISK" было поставлено на 5 якорей и отключено от энергоснабжения.

В 22.00 на месте события работу штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации возглавил министр по делам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.