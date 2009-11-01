В столкновении Волги и Шевроле погибли трое людей
11:28, 01 ноября 2009Разное
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Все за сутки зарегистрировано 103 ДТП
Вчера в 16.10 возле села Соколовское Кировоградской области вследствие столкновения легковых автомобилей «Волга» и „Шевроле-Авео” погибли трое людей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, еще четверо с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в областную больницу.
На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 103 ДТП, в которых погибли 24 и травмированы 129 людей.
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