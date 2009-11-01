В столкновении Волги и Шевроле погибли трое людей

Вчера в 16.10 возле села Соколовское Кировоградской области вследствие столкновения легковых автомобилей «Волга» и „Шевроле-Авео” погибли трое людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, еще четверо с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в областную больницу.

На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 103 ДТП, в которых погибли 24 и травмированы 129 людей.