В столкновении Волги и Шевроле погибли трое людей

11:28, 01 ноября 2009
Разное
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Все за сутки зарегистрировано 103 ДТП

Вчера в 16.10 возле села Соколовское Кировоградской области вследствие столкновения легковых автомобилей «Волга» и „Шевроле-Авео” погибли трое людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, еще четверо с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в областную больницу.

На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 103 ДТП, в которых погибли 24 и травмированы 129 людей.

 

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