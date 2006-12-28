Командующий Черноморским флотом выступил на новогоднем вечере

Командующий Черноморским флотом Российской Федерации адмирал Александр ТАТАРИНОВ надеется на дальнейшее укрепление в 2007 году отношений между флотами и народами Украины и России.

Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступлении-приветствии на праздничном новогоднем вечере в командовании ВМС Украины А.ТАТАРИНОВ выразил надежду на углубление в следующем году отношений как между ЧФ РФ и ВМС Украины, так и „между нашими странами и народами”.

По словам адмирала, он „очень внимательно” следит за каждым выступлением министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО, „и если верно понял его последнее декабрьское выступление”, то А.ГРИЦЕНКО „очень высоко оценил деятельность Военно-Морских Сил Украины в 2006 году”.

Кроме того, А.ТАТАРИНОВ знает от адмиралов и офицеров ВМС, что перед украинским флотом стоят очень ответственные задачи на будущий год. В связи с этим А.ТАТАРИНОВ пожелал военным морякам Украины и их семьям всего наилучшего.