В ДТП перевернулся милицейский автомобиль с заключенным

В Луцке в результате ДТП перевернулся милицейский автомобиль, в котором везли преступника в следственный изолятор. Инцидент произошел сегодня на улице Шевченко. Во время ДТП пострадали трое правоохранителей.

Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в Волынской области, милицейский автомобиль, в котором находился задержанный, следовал из Турийского района, чтобы доставить преступника в следственный изолятор Луцка. Однако на ул. Шевченко на кольце произошло столкновение милицейского автомобиля с „газелью”. В результате автомобиль правоохранителей перевернулся, трех милиционеров забрала „скорая” помощь. Сейчас их состояние неизвестно. Заключенный успешно доставлен в пункт назначения.

По данному факту проводится служебное расследование, отметили в ЦОС УМВД Украины в Волынской области.