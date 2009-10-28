Азиатские автомобили заняли 36 мест в списке из 48 наиболее надежных машин
10:34, 28 октября 2009Разное
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Лидирует Япония
Японские и южнокорейские автомобили заняли 36 мест в списке из 48 наиболее надежных машин. Соответствующий рейтинг представлен журналом "Консьюмер Рипорт".
Больше всего машин из этого списка - 18 - выпускает "Тойота", восемь автомобилей "Хонда", четыре – "Ниссан".
Японские модели лидируют также в девяти из 10 выделенных журналом категорий. Единственной не-японской моделью – победителем стал "Мерседес-Бенц" - GLK - в разделе "роскошных спортивных машин".
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