Азиатские автомобили заняли 36 мест в списке из 48 наиболее надежных машин

Японские и южнокорейские автомобили заняли 36 мест в списке из 48 наиболее надежных машин. Соответствующий рейтинг представлен журналом "Консьюмер Рипорт".

Больше всего машин из этого списка - 18 - выпускает "Тойота", восемь автомобилей "Хонда", четыре – "Ниссан".

Японские модели лидируют также в девяти из 10 выделенных журналом категорий. Единственной не-японской моделью – победителем стал "Мерседес-Бенц" - GLK - в разделе "роскошных спортивных машин".

Эхо Москвы