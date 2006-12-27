Под Киевом сгорела греко-католическая церковь

Сегодня утром в селе Новые Безрадичи Обуховского района Киевской области сгорела греко-католическая церковь.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Киевской области, в данное время специалисты Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций проводят экспертизу по выяснению причин пожара.

Как отметили в управлении, если будет установлено, что причиной пожара стал поджог, по данному факту будет возбуждено уголовное дело.

В то же время представители Украинской греко-католической церкви считают, что здание сгорело в результате поджога. Как отмечается в пресс-релизе департамента информации УГКЦ, сегодня около 5.20 злоумышленники подожгли греко-католическую церковь в селе Новые Безрадичи. По предоставленной информации, в этом селе проживают греко-католики, именно они и выступили инициаторами и жертвователями нового храма. Деревянная церковь была привезена из Коломии.

Как сообщалось, в ноябре 2005 года в Киеве была сожжена деревянная часовня возле строительства греко-католического храма. Часовня размером 5 на 5 метров сгорела полностью.