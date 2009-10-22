ГАИ дает водителям последний шанс с техосмотром

С конца января - начала февраля следующего года Госавтоинспекция начнет штрафовать водителей за отсутствие талона о прохождении техосмотра.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ.

Как передает корреспондент УНИАН, С.КОЛОМИЕЦ напомнил, что 15 декабря заканчивается срок прохождения техосмотра для владельцев транспортных средств, после чего ГАИ может штрафовать вплоть до отправки автомобиля на штрафплощадку.

«Такие меры мы будем предпринимать с конца января – начала февраля, то есть даем еще определенный шанс водителям пройти техосмотр», - сказал С.КОЛОМИЕЦ, отметив, что по состоянию на сегодняшний день в Украине прошли техосмотр приблизительно 60% транспортных средств.