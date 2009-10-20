Украина впервые участвует в выставке масс-медиа в Тегеране

Украинские средства массовой информации впервые принимают участие в XVI Международной выставке прессы и информационных агентств в Исламской Республике Иран.

Как передает корреспондент УНИАН, выставка торжественно открылась сегодня в Тегеране выступлением министра культуры, прессы и информации Ирана Мохамада ХОСЕЙНИ.

На выставку прибыли свыше 600 участников из 34 стран мира. Украину представляют информационное агентство УНИАН и журнал Министерства иностранных дел Украины «Зовнішні справи».

Украинский павильон – один из самых больших на выставке - обустроен при участии Посольства Украины в Иране. В нем развернута фотовыставка УНИАН «Лица Украины», экспонируются номера популярных украинских газет и журналов, книги и альбомы об Украине, государственная символика. Посетителям украинского павильона также предлагаются компьютерные презентации.