На базе Ленфильма произошел пожар

В ночь на воскресенье произошел пожар на территории базы "Ленфильма" в Санкт-Петербурге.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Петербургу сообщили интернет-изданию "Фонтанка.Ру", что возгорание было зафиксировано в субботу в 22:57. Примерно через час пожар удалось локализовать, а еще через час он был полностью потушен.

По данным программы "Вести-Санкт-Петербург", на базе "Ленфильма" хранился архив киностудии. От огня пострадало несколько сотен метров кинопленки. Что именно на ней было записано, устанавливается.

В интервью РИА Новости представитель главного управления МЧС по Петербургу не подтвердил информацию о том, что пострадал архив "Ленфильма". По словам представителя министерства, огнем было повреждено помещение мебельного производства, которое арендовало площади у базы киностудии.

По словам пожарных, в здании находилось много емкостей с соляркой. В результате пожара выгорело 15 квадратных метров помещений.

Лента.ру