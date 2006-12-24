На базе Ленфильма произошел пожар
Пострадало несколько сот метров кинопленки
В ночь на воскресенье произошел пожар на территории базы "Ленфильма" в Санкт-Петербурге.
В пресс-службе главного управления МЧС России по Петербургу сообщили интернет-изданию "Фонтанка.Ру", что возгорание было зафиксировано в субботу в 22:57. Примерно через час пожар удалось локализовать, а еще через час он был полностью потушен.
По данным программы "Вести-Санкт-Петербург", на базе "Ленфильма" хранился архив киностудии. От огня пострадало несколько сотен метров кинопленки. Что именно на ней было записано, устанавливается.
В интервью РИА Новости представитель главного управления МЧС по Петербургу не подтвердил информацию о том, что пострадал архив "Ленфильма". По словам представителя министерства, огнем было повреждено помещение мебельного производства, которое арендовало площади у базы киностудии.
По словам пожарных, в здании находилось много емкостей с соляркой. В результате пожара выгорело 15 квадратных метров помещений.