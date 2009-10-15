Зачем блефует Янукович?

Пассивно готовящийся к выходу во второй тур президентской кампании Виктор Янукович неожиданно решил поиграть в борьбу за инициативу. Он объявил о готовности ставить вопрос о создании дееспособной парламентской коалиции, готовой брать ответственность за судьбу страны до президентских выборов.

Любопытно, что первым на предложение главного регионала откликнулся Владимир Литвин. Хотя отношения Владимира Михайловича с Виктором Федоровичем трудно назвать безоблачными, спикер заявил о готовности объявить о любой коалиции, в которой будет 226 парламентариев. У него есть собственные резоны: для Литвина сегодня приоритетом остается работающая Верховная Рада, и ради этого он готов пойти практически на любой альянс. Кто-кто, а Литвин и Янукович должны хорошо помнить ситуацию в парламенте осенью 2004 года, когда большинство во главе со своим координатором Степаном Гавришем из кожи вон лезло, чтобы обеспечить принятие решений в поддержку тогдашнего премьера, кандидата в президенты от партии власти. Но после провала голосования за конституционную реформу в апреле 2004 года Владимир Михайлович (и тогда бывший спикером) вел собственную линию, разворачивая парламент в собственных интересах.

В минувшем политическом сезоне, завершившемся на Троицу заявлением Януковича об участии во всенародных президентских выборах, переговоры об изменении Конституции БЮТ и Партия регионов вели за спиной Литвина, всячески его игнорируя. Но после шумного разрыва переговорного процесса вряд ли стоит рассчитывать на примирение двух мегафракций до завершения президентской кампании. Стремление Януковича создать новую коалицию в общем понятно: он изрядно утомлен пребыванием в оппозиции, где приходится держать ухо востро на случай непредвиденных демаршей соратников. Один Василий Киселев с крымской прямотой дорогого стоит. Да и вообще внутренний климат в Партии регионов оставляет желать лучшего: на Липской рассчитывают выиграть президентскую кампанию на народном недовольстве и некоем политическом классе, а этого может оказаться недостаточно. Да и потеря премьерского кресла вряд ли входит в планы Юлии Тимошенко. Впрочем, есть и еще одна проблема: готов ли Янукович сегодня вернуться в премьерское кресло, чтобы реально работать.

Сегодня вопрос не столько в том, что коалицию, согласно разъяснению Конституционного Суда, могут создавать только фракции парламента. Уже традиционно накануне президентской кампании в сессионном зале Верховной Рады царят популистские настроения. Герои-одиночки стремятся выгоднее продать свои голоса, мощные фракции одновременно следят за внутренней дисциплиной и пытаются стать центром притяжения для колеблющихся. Спикер пытается вести собственную игру, баллотируясь в президенты, а представляющие две мега-фракции его заместители то сдерживают соседа по президиуму, то используют свой статус для создания информационных поводов.

Практически ни у кого нет сомнения, что созданная в конце прошлого года коалиция БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина существует де-юре, но практически не функционирует де-факто. Впрочем, и поставить точку в ее существовании сегодня невозможно по той причине, что третья по величине фракция «Наша Украина – Народная самооборона» перестала существовать как формально единый политический организм. В ней столько групп влияния и течений, что в их взаимном воздействии запутались и входящие во фракцию депутаты. Решение о вхождении в коалицию было, пожалуй, последним внятным волеизъявлением членов НУ-НС, после чего они преимущественно в одиночном разряде борются за политические перспективы, изредка используя элементы синхронного плавания.

Еще один факт: каждая фракция Верховной Рады делегирует собственного кандидата в президенты (упомянутая НУ-НС - сразу нескольких). Им (кандидатам) понадобятся доверенные лица, энергичные штабисты и руководители направлений. Поэтому говорить о создании новой коалиции после официального старта президентской кампании может только очень наивный человек. Есть и еще одна проблема – умение договариваться. Хочется поинтересоваться, вел ли Виктор Янукович внятные переговоры с реальными парламентскими вожаками? Или эти функции были переложены на безотказного Александра Ефремова? Политическая тональность, царящая в сегодняшнем парламенте, откровенно говоря, серьезно сужает пространство для диалога. Голосование за повышение социальных стандартов – это не победа Виктора Януковича, а нормальная предвыборная приманка для избирателей, которой воспользовались и другие кандидаты в президенты.

Ни эффективного функционирования официальной коалиции, ни ее переформатирования в ближайшее время не произойдет. Заявления о готовности нормализовать работу парламента в исполнении Януковича – элемент кандидатской программы. По уже устоявшейся традиции, парламентарии будут периодически создавать ситуативное большинство, чтобы принимать громкие популистские решения. Сформирует новый формат коалиции новоизбранный глава государства, конечно, в том случае, если не захочет распускать Верховную Раду.

Евгений Магда