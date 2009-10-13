Улица Ульяновых в Киеве переименована

Депутаты Киевского городского совета переименовали улицу Ульяновых, которая проходит в Голосеевском и Печерском районах города Киева, в улицу Лабораторную.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии.

КГГА поручено осуществить все необходимые организационно-правовые мероприятия в связи с этим решением.

Как отмечается в объяснении к решению, необходимостью его принятия является возвращение исторического названия улицы Лабораторная. Эта улица известна с первой половины XIX века. Название «Лабораторная» происходит от артиллерийской лаборатории, которая находилась в начале улицы.

В 1928 году «улица Лабораторная» была переименована в улицу Ульяновых в связи с тем, что в 1903 г. в доме №12 по этой улице проживали мать и сестры В.И.Ленина.

Кроме того, депутаты Киевсовета своим другим решением решили восстановить названия: «переулок Лысогорский» в Голосеевском районе; «улица Томашевская» в Деснянском и «переулок Запечерный» в Печерском районе столицы.

В объяснении к решению отмечается, что названия указанных улиц и переулков были отменены в связи с ликвидацией и сносом старой застройки, перепланировки местности.

В то же время, сегодня эти названия используются предприятиями и организациями, в том числе в правоустанавливающих документах.