В Виннице установлен памятник неизвестному художнику

Как сообщила УНИАН помощник председателя Винницкой ОГА Светлана ВИШНЕВСКАЯ, скульптурная композиция «Художник» установлена на пешеходной части улицы Архитектора Артынова у Торгового дома «Галерея Интершик».

«Открытие приурочено к профессиональному празднику художественного сообщества Украины – Дню художника, которое ежегодно отмечается во вторую субботу октября», - отметила автор идеи и спонсор проекта генеральный директор ТД «Галерея Интершик» Людмила БУШИНСКАЯ.

Реализовал проект известный винницкий керамист, скульптор, заслуженный художник Украины Владимир ОВРАХ вместе с сыновьями – Романом и Андреем.

По словам художника, герой композиции – обобщенный образ художника. Интерактивность композиции заключается в том, что любой прохожий может выступить в роли модели для бронзового художника, просто присев рядом со скульптурой.

«Прекрасно, что у нас на улице появилась такая уникальная скульптура. Пока она такая - первая и единственная в Винницкой области, но надеюсь, что европейская традиция декоративных уличных скульптур приживется у нас, и город станет еще более красивым», - сказал на открытии глава областной государственной администрации Александр ДОМБРОВСКИЙ. Губернатор Винницкой области также поздравил с Днем художника всех художников области.