Леонид Кучма на освящении церквей на малой родине (фото)
05:16, 09 октября 2009Разное
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Освятил храмы митрополит Владимир
Леонид Кучма принял участие в торжественной церемонии освящения православных церквей.
В селе Чайкино на Черниговщине, где он родился в семье Даниила Прокофьевича и Прасковии Трофимовны Кучм, святился храм Святой Мученицы Параскевы Пятницы, а в Костобоброве, где будущий глава государства учился в школе - Святого Мученика Даниила.
|Митрополит УПЦ Владимир (Сабодан), Леонид Кучма, народный депутат от Партии регионов Татьяна Засуха
Освятил храмы предстоятель Украинской Православной Церкви, митрополит Киевский и всей Украины Владимир.
Фото Валерия Соловьева / УНИАН
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