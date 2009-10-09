Леонид Кучма на освящении церквей на малой родине (фото)

05:16, 09 октября 2009
Разное
1643 0

Освятил храмы митрополит Владимир

Леонид Кучма принял участие в торжественной церемонии освящения православных церквей.

В селе Чайкино на Черниговщине, где он родился в семье Даниила Прокофьевича и Прасковии Трофимовны Кучм, святился храм Святой Мученицы Параскевы Пятницы, а в Костобоброве, где будущий глава государства учился в школе - Святого Мученика Даниила.

Митрополит УПЦ Владимир (Сабодан), Леонид Кучма, народный депутат от Партии регионов Татьяна Засуха

Освятил храмы предстоятель Украинской Православной Церкви, митрополит Киевский и всей Украины Владимир.

Фото Валерия Соловьева / УНИАН

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter