9 октября пройдет конкурс красоты "Мисс пластическая операция"

В пятницу, 9 октября, в Венгрии начнется конкурс красоты среди пациенток пластических хирургов. Мероприятие под названием Miss Plastic Hungary 2009 - это, по заявлениям его организаторов, первый подобный конкурс в истории.

Участницы в возрасте от 18 лет допускаются к конкурсу, если в их истории болезни значится хотя бы одна пластическая операция. Инъекции ботокса и другие малоинвазивные процедуры - недостаточное условие для участия.

Чаще всего среди конкурсанток встречаются женщины с силиконовыми имплантантами, перенесшие липосакцию или пересадку волос.

Всех участниц конкурса организаторы разделили на две возрастные группы - до и после 30 лет. Из них 50 вышли в полуфинал, а 20 оказались в финале. Они в пятницу выйдут на сцену клуба "Студио" в Будапеште, где жюри выберет победительницу в абсолютном зачете (среди участниц всех возрастов).

Главный приз конкурса - квартира. По словам организаторов, девушки, занявшие второе и третье места, и пластические хирурги, оперировавшие обладателей "золота", "серебра" и "бронзы", также получат ценные призы.

Лента.ру