Начальникам портов понравились планы Тимошенко

Руководство и профсоюзы портов Украины поддерживают действия правительства, направленные на развитие морехозяйственного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил начальник Ильичевского морского торгового порта (ИМТП) Геннадий СКВОРЦОВ.

«Сегодня мы шагнули намного вперед, и, учитывая серьезность отношения к этому (к поддержке развития портового хозяйства - УНИАН) правительства и лично премьер-министра, я уверен, что те задачи, которые она сегодня поставила перед членами правительства, с нашей помощью, безусловно, будут выполнены. Я уверен, что в ближайшее время наша Украина действительно станет великой морской державой», - сказал Г.СКВОРЦОВ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на сегодняшнем заседании Кабмина поручила министерствам совместно с руководителями государственных портов согласовать инвестиционные проекты до конца недели, а также разработать порядок проведения аукционов для привлечения инвесторов под эти проекты.

По итогам работы в составе рабочих групп представителей министерств и руководителей портов до конца недели должны быть сформированы запланированные документы, а также таблица разногласий интересов министерств и портов по данным вопросам. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, как только будет готова таблица разногласий, будет созвано совещание под председательством главы правительства, и документы будут подписаны в присутствии министров и руководителей портов.