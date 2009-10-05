Орбакайте расскажет в Госдуме о проблемах в гражданском браке

Певица Кристина Орбакайте в понедельник на парламентских слушаниях в Госдуме РФ, посвященных благополучию российских семей и путям разрешения проблем, связанных с семейным законодательством, расскажет о проблемах прав матери и ребенка в гражданских браках.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь певицы Наталья Никитина, поводом для прихода Орбакайте в нижнюю палату парламента стала ситуация, которая разворачивается вокруг ее сына от бывшего гражданского мужа Руслана Байсарова, одиннадцатилетнего Дени. Родители уже в течение двух месяцев не могут поделить ребенка между собой.

"Есть множество других аналогичных историй, когда известные и безвестные матери на совершенно законных основаниях лишались своих детей. Именно эта проблема - несовершенство законодательства - и будет обсуждаться", - сказала Никитина. По ее словам, на примере Орбакайте депутаты и представители общественности обсудят проблему защиты прав матери и ребенка в гражданских браках.

В то же время, сторона Байсарова уверена, что парламентские слушания, организованные думским комитетом по вопросам семьи, женщин и детей, не имеют "никакого отношения" к ситуации с Дени, поскольку были назначены задолго до этого. Адвокат не стал отрицать, что и его клиент собирается в понедельник прийти на эти слушания.