Налоговики изъяли около 30 тыс. бутылок шампанского

Сотрудники управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в городе Севастополе изъяли около 30 тысяч бутылок шампанского на сумму почти 600 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре ГНА в Севастополе, в ходе проверки складского помещения был установлен факт хранения алкогольных напитков без разрешительных документов.

Налоговики составили административный протокол и передали материалы проверки в суд для вынесения решения.