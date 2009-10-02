Налоговики изъяли около 30 тыс. бутылок шампанского

23:12, 02 октября 2009
Разное
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Сообщение из Севастополя

Сотрудники управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в городе Севастополе изъяли около 30 тысяч бутылок шампанского на сумму почти 600 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре ГНА в Севастополе, в ходе проверки складского помещения был установлен факт хранения алкогольных напитков без разрешительных документов.

Налоговики составили административный протокол и передали материалы проверки в суд для вынесения решения.

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