Налоговики изъяли около 30 тыс. бутылок шампанского
23:12, 02 октября 2009Разное
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Сообщение из Севастополя
Сотрудники управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в городе Севастополе изъяли около 30 тысяч бутылок шампанского на сумму почти 600 тыс. грн.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре ГНА в Севастополе, в ходе проверки складского помещения был установлен факт хранения алкогольных напитков без разрешительных документов.
Налоговики составили административный протокол и передали материалы проверки в суд для вынесения решения.
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