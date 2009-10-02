Екатерина Ющенко приняла участие в награждении Праведников мира (фото)

Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда "Украина 3000", жена президента Украины Екатерина Ющенко во время торжественной церемонии награждения дипломами и медалями Праведников мира - людей, спасавших евреев во время Великой Отечественной войны, в Галицкой синагоге в Киеве.

Награждению предшествовала поминальная молитва по погибшим, которую прочитал спасенный во время войны двумя украинскими семьями кантор Филипп Гольдиг из Канады.

В ходе церемонии дипломы и медали Праведников мира получили представители 14 семей, которые в 1941-1944 гг. скрывали евреев от нацистов. Званием "Праведники мира" Израиль отмечает неевреев, которые во время Холокоста рисковали жизнью ради спасения евреев и членов их семей.

Фото Михаила Маркива / POOL / УНИАН