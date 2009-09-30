Toyota отзывает 3,8 миллиона автомобилей из-за неудачно расположенного коврика.

В сообщении Toyota и администрации дорожной безопасности США (NHTSA) говорится, что коврик водителя в автомобилях Camry, Avalon, Prius, Tacoma, Tundra, Lexus различных годов выпуска расположен неудачно — он может зацепить педаль газа и привести к ДТП. За 5 лет NHTSA зарегистрировала 102 жалобы на этот дефект; в 13 случаях он привел к авариям, в которых погибли 5 человек и 17 получили травмы.

Представители Toyota уже предупредили владельцев автомобилей Toyota и Lexus о возможных проблемах и посоветовали им убрать коврик с водительского места и ничем его не заменять. Кампания по обмену или возврату автомобилей начнется в начале следующей недели, отмечается в сообщении.

Это самый крупный отзыв автомобилей в истории Toyota. В августе текущего года Toyota Motor Co. заявила об отзыве более 95 тысяч легковых автомобилей, проданных в США, в связи с возможностью отказа тормозной системы. Также Toyota отозвала 688 тысяч легковых автомобилей, произведенных в КНР, из-за неисправностей стеклоподъемников. В 2005 году отзывались около 900 тысяч машин из-за неисправности в системе управления.

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