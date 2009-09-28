Итоги автосалона во Франкфурте превзошли ожидания

Завершившаяся в воскресенье во Франкфурте-на-Майне 63-я Международная автомобильная выставка показала около 100 мировых премьер, благодаря которым пессимистические прогнозы экспертов относительно падения интереса публики к автосалону не оправдались.

По данным президента Союза немецкой автопромышленности Матиаса Виссмана, с 17 по 27 сентября выставку посетили около 850 тысяч специалистов и просто автолюбителей.

Некоторые посетители воспользовались прямым контактом с фирмами: так, 16 человек приобрели на автосалоне эксклюзивные спортивные модели ручной сборки, а еще 10 оставили предварительные заказы. Более 12 тысяч автолюбителей воспользовались предоставленным многими автопроизводителями шансом "пробной поездки" на 100 машинах, а 40 тысяч посетили в качестве пассажиров "мастер-классы" профессиональных водителей.

Более тысячи посетителей побывали на "эко-тренингах", организованных Audi, Ford, Opel, Seat, Skoda и VW. Там опытные инструкторы в ходе часовой поездки по Франкфурту наглядно демонстрировали своим ученикам в различных ситуациях приемы экономии горючего (в среднем 20%) и соответственно сокращения выброса СО2.

Специальные познавательные экскурсии для школьников в этом году посетили 18 тысяч учащихся, причем, их группы приехали не только со всей Германии, но также из Австрии, Польши, Франции и Чехии.

Несмотря на кризис, на 63-й Международной автомобильной выставке прибавился новый, 11-й павильон, который занял один из крупнейших немецких автопроизводителей - BMW. До этого собственный павильон имел только Mercedes-Benz. Как подчеркнул Виссман, опросы посетителей показали, что, несмотря на отдаленное расположение нового павильона, до него добрались 91% от общего числа посетителей выставки.

РИА "Новости"