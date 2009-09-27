Сталлоне и Шварценеггер смотрят бой Кличко - Арреола (фото)
22:24, 27 сентября 2009Разное
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Эпизоды поединка за чемпионство WBC
Бой за титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC в Лос-Анджелесе полностью прошел по сценарию украинца Виталия Кличко.
|Кристобаль Арреола на пресс-конференции после боя
|Тренер Фриц Здунек и Виталий Кличко
|Виталий Кличко и Микки Рурк
|Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценнегер
Фото Павла Терехова / POOL / УНИАН
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