Поезд Трускавец-Киев протаранил автомобиль: водитель погиб
09:53, 22 сентября 2009Разное
2037 0
За сутки зарегистрированы 110 ДТП
Вчера в 20.20 на железнодорожной станции Подборцы Пустомитовского района Львовской области произошло столкновение пассажирского поезда №50 „Трускавец - Киев” с автомобилем, который во время разворота на перроне выехал на железнодорожный путь.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие столкновения водитель авто от полученных травм скончался на месте. В поезде пострадавших нет.
В 22.40 после замены локомотива поезд был отправлен по месту назначения. Задержки движения поездов не было.
Всего за минувшие сутки на территории страны зарегистрированы 110 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 25 и травмированы 129 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter