Поезд Трускавец-Киев протаранил автомобиль: водитель погиб

Вчера в 20.20 на железнодорожной станции Подборцы Пустомитовского района Львовской области произошло столкновение пассажирского поезда №50 „Трускавец - Киев” с автомобилем, который во время разворота на перроне выехал на железнодорожный путь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие столкновения водитель авто от полученных травм скончался на месте. В поезде пострадавших нет.

В 22.40 после замены локомотива поезд был отправлен по месту назначения. Задержки движения поездов не было.

Всего за минувшие сутки на территории страны зарегистрированы 110 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 25 и травмированы 129 человек.